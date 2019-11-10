مليشيا الحوثي تصف من لم يحضروا فعالية المولد بـ"الخارجين عن الملة"

الأحد 10 نوفمبر 2019

وجهت الإذاعات التي تبث على الموجه القصيرة "إف إم" في صنعاء، برامجها لحث المواطنين على المشاركة بالاحتفالية التي تقيمها مليشيا الحوثي بمناسبة المولد النبوي.



وذكرت مصادر إعلامية أن المليشيات الحوثية وجهت كافة الإذاعات بتحصيص البرامج للحديث عن المولد النبوي، وكذلك استضافة قيادات عقائدية للحوثيين للحديث عن المناسبة وإضفاء الطابع المذهبي والطائفي عليها.

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يأتي هذا فيما فوجئ المستمعون بمداخلة للقيادي الحوثي حمود شرف الدين بإذاعة "سام إف إم" وتحريضه على الحضور بالفعاليات التي ستقام في ميدان السبعين، واصفاً كل من يتخلف عنها بالمنافقين والخارجين عن ملة الإسلام.

يذكر أن مليشيا الحوثي تمتلك نحو 13 إذاعة، بالإضافة إلى عشرات الإذاعات الأخرى التي تعمل تحت رقابة صارمة منها.