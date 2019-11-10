نائب: الكتل ما تزال مصرة على المحاصصة رغم التظاهرات والتضحيات

وقال المرشدي في حديث لـ الخليج 365، إنه "ورغم التضحيات والتظاهرات التي تنادي بالإصلاح فإن الكتل السياسية للأسف ما زالت مصرة على المحاصصة وأن يتم تقسيم الدرجات الخاصة على أساس الحصص الحزبية والنيابية"، مبيناً أن "المهنية والتكنوقراط انتفت أمام هذا الإصرار".وأضاف المرشدي، أن "الكتل السياسية للأسف الشديد لم تتعظ من هذه الثورة والانتفاضة الشعبية، ونعتقد أن الكتل ماضية بالمحاصصة وهو شيء سلبي وغير إيجابي ونحذر الكتل من المضي به".

ولفت إلى أن "المرجعية أكدت بشكل قاطع وواضح بأن على الكتل المتنفذة أن تبتعد عن المحاصصة وأن تضحي بمكاسبها من أجل مصلحة الشعب".