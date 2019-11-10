اعتبر ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الاحد، انّ تصريحات النائب الكردي هوشيار عبد الله بانّ العبادي جامل رئيس اقليم كردستان السابق مسعود البارزاني للحصول على ولاية ثانية هي "جزء من حملة المحاصرة والتسقيط" التي تمارسها اغلب قوى السلطة اليوم، مشيرا الى أنها رد فعل على مواقف العبادي الوطنية وانحيازه للعراق والشعب.
وتابع البيان، واضح ايضا لدى الراي العام مواقف العبادي من انتفاضة تشرين الشبابية، فقبل اندلاعها طالما حذر العبادي من معادلة الحكم الهشة والمتناقضة والمنحازة، ومن الاستمرار بسياسة ابتلاع الدولة حزبيا وتفشي السلاح وارتهان القرار وربطه بالمحاور المتصارعة، وبعد اندلاع الانتفاضة طرح العبادي بتاريخ 2019/10/4 خارطة طريق شاملة للخروج من المازق تبدا بمحاسبة الجناة وتشكيل حكومة مصغرة تراسها شخصية مستقلة لاجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابي عادل ومفوضية مستقلة تماما، الى التعديلات الدستورية، مرورا باعتماد بنية وسياسات جديدة لاصلاح النظام السياسي بما يفضي لحكم فعّال ولدولة المواطنة والمؤسسات والتنمية.
واعتبر انّ مشروع العبادي والنصر كان وسيبقى ضد دعاة الانفصال والتقسيم، وضد سلطات الفساد والدم، وضد سياسات الارتهان والتبعية للغير،.. واننا اليوم لا ننافس على السلطة بل نصارع لبقاء الدولة التي تخدم شعبها وتحرر ارادتها ولا تضطهد مواطنيها ،.. وسنبقى ننحاز دوما الى الشعب والدولة والسيادة.
واعتبر النائب هوشيار عبد الله، في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه فضائية السومري، ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي "لم ينجح نجاحا وطنيا"، مبينا انه في نهاية دورته جامل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني ليوافق على ولاية ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يرد على نائب كردي تحدث لـ السومرية عن 'مجاملة العبادي للبارزاني' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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