أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، أنه سلم وزارة الدفاع القائمة الثالثة عشر والتي تضم مئة خريج باختصاصات مختلفة لتعيينهم على الملاك المدني. وأدناه الأسماء: Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. مكتب عبد المهدي يسلم الدفاع قائمة خريجين لتعيينهم على الملاك المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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