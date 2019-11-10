لجنة نيابية تبدي قلقها من القناصين وأصابات بالصچم والتفجير قرب ساحات التظاهر

ابدت لجنة حقوق الانسان النيابية، الاحد، قلقها من القناصين وأصابات بالصچم والتفجير قرب ساحات التظاهر، فيما اشارت الى ان هناك عدم تعاون للوزارات مع الجهات ذات العلاقة بشأن التظاهرات.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك عدم تعاون للوزارات المعنية مع الجهات ذات العلاقة كمفوضية ولجنة حقوق الانسان في عدم تزويدنا بالبيانات الصحيحة"، مبينا ان "الحكومة لازالت تفتقر الى إدارة الازمة بشأن التظاهرات".

واضاف ان "لجنة حقوق الانسان تبدي قلقها البالغ من القناصين والضربات بآلات صيد من قبل مجهولين وأصابات بالصچم وتفجير عبوات صوتيه قرب ساحات التظاهر".