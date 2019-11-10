ختام التدريب العسكري بين مصر والأردن وباكستان "فجر الشرق ١"

اختتمت، الأحد، فعاليات التدريب المشترك "فجر الشرق 1"، الذي شاركت فيه عناصر من القوات الخاصة المصرية والباكستانية والأردنية وعدة دول بصفة مراقب، واستمر على مدار أسبوعين بالأراضي الباكستانية.

ووفق مقطع مصور بثته منصات وزارة الدفاع المصرية الرسمية، تضمنت المرحلة الختامية تنفيذ بيان عملي على اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة وتطهيرها من العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تنفيذ الإخلاء الطبي للعناصر المصابة بواسطة طائرات الهليكوبتر.

وعكس البيان العملي المستوى المتميز للعناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ عمل جماعي بدقة وكفاءة عالية.

وتضمن التدريب تنفيذ عناصر من قوات المظلات المصرية والباكستانية والأردنية قفزة صداقة، تم خلالها استعراض أعلام الدول المشاركة، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ الإبرار الجوي السريع للمجموعات القتالية من طائرات الهليكوبتر.

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وفي نهاية المرحلة الختامية ألقى الفريق نديم زكي مانج، قائد الفيلق الأول الباكستاني، كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالقوات المصرية والأردنية المشاركة في التدريب.

وشدد على أن التغلب على تهديدات الإرهاب المنتشرة في مختلف أنحاء العالم يأتي من خلال التعاون العسكري بين جميع الدول، معرباً عن رغبة الجانب الباكستاني في مشاركة جميع الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة.





وعبر الجانب المصري عن أهمية التدريب في تبادل الخبرات القتالية في ضوء العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدان الثلاثة.

وأكد أن التدريب أظهر ما وصلت إليه القوات المشاركة من مستوى راقٍ في كل مرحلة بدءاً من مرحلة التخطيط والتنسيق وحتى مرحلة التنفيذ.