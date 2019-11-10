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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محكمة النزاهة العراقية تستدعي رئيس هيئة استثمار كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأحد، أن محكمة التحقيق في هيئة النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام رئيس هيئة استثمار محافظة كربلاء، وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين. وذكر بيان لهيئة النزاهة، الحكومية، أن "محكمة التحقيق في هيئة النزاهة أصدرت أمراً لاستقدام رئيس هيئة استثمار كربلاء السابق، وعدد من أعضاء مجلس الاستثمار السابقين فيها، استناداً إلى أحكام قانون العقوبات العراقي، في قضية المخالفات المرتكبة بمنح إجازة استثمار خاصة لمشروع فندق بأكثر من 28 مليون دولار". وأوضح البيان أن الهيئة أعلنت منذ مطلع الشهر الجاري، صدور 60 أمر توقيف، واستقدام لنواب، ومسؤولين محليين، بتهم فساد، وإضرار بالمال العام. ويشهد العراق منذ أسابيع احتجاجات دامية، تطالب بمحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية، إلى جانب المطالبة باستقالة الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة.
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