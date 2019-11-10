ملكة الجمال الإيرانية ما تزال في مطار مانيلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن ملكة الجمال الإيرانية السابقة بهاره زاري بهاري التي وافقت حكومة الفلبين على منحها حق اللجوء، لا تزال في مطار نينوي أكينو الوطني بمانيلا، بدعوى خوفها على أمنها إذا غادرت المبنى. وأكدت وزارة العدل الفلبينية أمس الجمعة، أن قرار منح السيدة الإيرانية التي أمضت 4 أسابيع في مطار مانيلا، صفة اللاجئ، اتخذ الأربعاء الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنه رسمياً حتى أمس. وينص القرار، علاوة على إصدار تأشيرة دخول لملكة الجمال السابقة ومنحها صفة اللجوء، على إعفائها من شروط الحصول على تصريح العمل في الفلبين. واحتجزت الفلبين ملكة الجمال السابقة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) بموجب مذكرة اعتقال دولية أصدرتها إيران بتهمة ارتكابها جريمة تؤكد بهاري أنها لم تقترفها. ودرست بهاري طب الأسنان في الفلبين منذ 2014، وفي 2018 مثلت إيران في مسابقة ملكة جمال القارات في مانيلا، حيث ظهرت في صورة مع رضا بهلوي، الابن الأكبر لشاه إيران الراحل محمد رضا بهلوي. كما وجهت بهاري انتقادات شديدة اللهجة إلى حكومة إيران، متهمةً إياها بمخالفة حقوق النساء. ويأتي قرار منح حق اللجوء إلى ملكة الجمال السابقة بعد كشفها خلال احتجازها في مانيلا عن مخاوفها من أنها قد تقتل إذا تم تسليمها إلى بلادها، مشددة على أن الاحتجاز أضر بحالتها النفسية.

