شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا: توقيف 205 مهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 ضبطت فرق الدرك التركية 205 مهاجرين غير شرعيين بولاية جناق قلعة، شمال غربي البلاد. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية للأنباء عن مصادر أمنية قولها اليوم السبت، إن "الفرق رصدت مجموعة من المهاجرين بين أشجار زيتون قرب ساحل قرية قوجا كوي، بقضاء أيواجيك". وقامت فرق الدرك بضبط 205 مهاجرين يحملون الجنسية الأفغانية بينهم أطفال ونساء، حيث كانوا يستعدون للتوجه إلى جزيرة ميديللي (لسبوس) اليونانية. وتم نقل المهاجرين إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجيك، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.





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