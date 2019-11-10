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الجيش اليمني يحبط عملية تسلل لمليشيا الحوثي غرب الجوف

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جدة - خالد شويل - واس (عدن)

قُتل وأصيب عناصر من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بنيران قوات الجيش اليمني غرب محافظة الجوف.

واستهدفت وحدات من الجيش اليمني، مليشيا الحوثي في جبهات حام، والمتون، والساقية، والمصلوب، أثناء استعدادها للتسلل صوب مواقع محررة.

وبحسب ما ذكره موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، فإن قوات الجيش أحبطت محاولات تسلل المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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