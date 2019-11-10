شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال «ملتقى أبوظبي الإستراتيجي السادس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي) @Okaz_Online

انطلقت اليوم (الأحد) فعاليات «ملتقى أبوظبي الإستراتيجي السادس»، في العاصمة الإماراتية تحت عنوان «تنافُس القوى القديمة في عصر جديد»، ويسلط الضوء على خارطة القوة بالعالم ورؤى المستقبل.

ويتناول الملتقى على مدى يومين خارطة القدرات والقوة العالمية، من خلال 10 جلسات تتناول سلسلة من الموضوعات التي ترتكز على الجوانب العسكرية والمالية والجيوسياسية، وأثر التكنولوجيا في بناء وتوزيع القوة العسكرية، إضافة إلى جلسات خصصت في إطار استكشاف خارطة القوة في الشرق الأوسط.

ويسعى الملتقى الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية، إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.