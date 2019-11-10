شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تستأنف نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن) أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداءً من اليوم (الأحد). أعلنت وزارة الخارجية اليمنية استئناف كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن ابتداءً من اليوم (الأحد). وقالت في بيان لها بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إن استئناف عملها في عدن يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حول العمل بشكل فوري لتنفيذ اتفاق الرياض.



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