شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة بتنفيذ «اتفاق الرياض» بشكل فوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تعليمات إلى كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة في بلاده، العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل في ما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع.

وأعرب الرئيس هادي -وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل المملكة العربية السعودية، لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام، وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واستكمال بناء وتوفير الحاجات والخدمات الأساسية.

وقال: «نتمنى أن نطوي بهذا الاتفاق صفحة من المعاناة وفتح صفحة جديدة، يستحق أن يلامسها ويعايشها الشعب اليمني قاطباً ليحقق بها آماله وتطلعاته».