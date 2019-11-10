العربية: الأمن العراقي يطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالناصرية

أشارت ​قناة العربية​ الى أن "قوات الأمن العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الناصرية"، لافتة الى أن "التظاهرات تجددت في بغداد وقوات الأمن تغلق مدخل ساحة الخلاني".

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