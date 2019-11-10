حركة النهضة التونسية تعلن ترشيح راشد الغنوشي رئيسا للبرلمان

أعلنت حركة "النهضة" التونسية أنها قررت ترشيح ​راشد الغنوشي​، رئيسا للبرلمان، كما أنها تتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

ولفت رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، بحسب وسائل إعلام تونسية الى ان "النهضة تتمسك بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان".

هذا وفازت حركة "النهضة" في تونس بالأغلبية في ​الانتخابات التشريعية​ التي أجريت في شهر تشرين الأول الماضي، وذلك بـ52 مقعدا.

وينتظر أن تقدم النهضة الأسبوع المقبل مرشحها لرئيس الجمهورية ليكلفه بتشكيل حكومة.

وفي حال فشلت النهضة في ​تشكيل الحكومة​ خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية ​قيس سعيد​ بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية يدعو إلى انتخابات جديدة.