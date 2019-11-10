فادي سعد: على أمل أن تكون ذكرى انهيار جدار برلين درسا لهذه الطبقة السياسية

اشار عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى انهيار ​جدار برلين​، الى انه "على أمل أن تكون ذكرى انهيار جدار برلين درسا لهذه الطبقة السياسية الفاسدة نتمنى أن تسقط كل جدران ​الفساد​ و​المحاصصة​ والمحسوبيات والمصالح الشخصية التي أوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم".

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