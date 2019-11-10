اعتصام أمام مطار القليعات في عكار للمطالبة بإعادة فتحه

توافد عدد كبير من المواطنين، لا سيما أبناء عكار، إلى أمام ​مطار القليعات​، في إطار الحركة المطلبية الّتي يشهدها ​لبنان​ منذ 25 يومًا.

وطالب المحتجون بإعادة فتح المطار، مشدّدين على أنّه مرفق حيوي مهمّ لأهالي المنطقة.

وقد حملوا الأعلام اللبنانية وعمدوا على تطيير الطائرات الورقية في الهواء.