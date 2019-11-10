اعتصام أمام مطار القليعات في عكار للمطالبة بإعادة فتحه

توافد عدد كبير من المواطنين، لا سيما أبناء عكار، إلى أمام مطار القليعات، في إطار الحركة المطلبية الّتي يشهدها لبنان منذ 25 يومًا.
وطالب المحتجون بإعادة فتح المطار، مشدّدين على أنّه مرفق حيوي مهمّ لأهالي المنطقة.
وقد حملوا الأعلام اللبنانية وعمدوا على تطيير الطائرات الورقية في الهواء.
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