قام عدد من الشبان بالتظاهر صباحًا أمام منزل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في إطار تظاهرات يقومون بها أمام منازل سياسيّي طرابلس، مردّدين شعارات الحراك في يومه الخامس والعشرين.
وقد تفاجأ المتظاهرون بأنصار كرامي يشاركونهم التظاهرة على وَقع الطبول ورشّ الأرُز وماء الورد.
مع التذكير بأنّ كرامي كان قد أعلن منذ بداية الانتفاضة، وقوفه إلى جانب مطالب الناس المحقّة.
كانت هذه تفاصيل خبر أنصار كرامي شاركوا المحتجين الذين تظاهروا أمام منزله في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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