النشرة: الدفاع المدني أخمد حريقا اندلع في سيارة قرب بلدة عدلون

أفاد مراسل "النشرة" في ​النبطية​ بـ"اندلاع حريق في سيارة نوع "نيسان" على الأوتستراد قرب بلدة ​عدلون​، وقد حضرت إطفائيّة ​الدفاع المدني​ وعمِلت على إخماد الحريق".

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