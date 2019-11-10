ذكر مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ أنّ "عددًا من المحتجين تجمّعوا في ساحة المطران ببعلبك حاملين الأعلام اللبنانية، استعدادًا للانطلاق إلى ​قلعة بعلبك​ لتنفيذ ​اعتصام​ داخلها".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: تجمع عدد من المحتجين في ساحة المطران ببعلبك استعدادا للاعتصام داخل قلعة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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