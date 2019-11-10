فادي الجميل: الاساس اليوم هو الثقة والمطلوب حكومة انقاذية تعطي ثقة للبنانيين والمجتمع الدولي

اشار رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل الى ان المصارف اوقفت التسهيلات المعطاة للصناعيين، وذكر انه من 2015 نحذر من الازمة الاقتصادية، والكثير من الاجراءات التي تم اعطاؤها للصناعة لم تطبق عمليا.
واكد الجميل في حديث تلفزيوني، ان لبنان لديه مشكلة خلق فرص عمل، مع العلم ان بلدنا فيه قدرات مالية وبشرية، ومشروعنا وافكارنا تهدف لتكبير حجم الاقتصاد، والصناعة موجودة وقادرة، وصادراتنا انخفضت منذ عام 2011 الى اليوم من 4.5 الى 2.6 مليار دولار وذلك بسبب اقفال حدود. ودعا الى لبننة الاقتصاد وذلك عبر الانفتاح على كل العالم بالسلع التقليدية والمتطورة، ولفت الى انه لدى الصناعيين معامل في اميركا واوروبا وافريقيا يتم ادارتها من لبنان، وشدد على ان الاساس اليوم هو الثقة والمطلوب حكومة انقاذية تعطي ثقة للبنانيين والمجتمع الدولي.
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