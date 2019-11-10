فادي الجميل: الاساس اليوم هو الثقة والمطلوب حكومة انقاذية تعطي ثقة للبنانيين والمجتمع الدولي

اشار رئيس ​جمعية الصناعيين ​فادي الجميل​ الى ان ​المصارف​ اوقفت التسهيلات المعطاة للصناعيين، وذكر انه من 2015 نحذر من الازمة ​الاقتصاد​ية، والكثير من الاجراءات التي تم اعطاؤها للصناعة لم تطبق عمليا.

واكد الجميل في حديث تلفزيوني، ان ​لبنان​ لديه مشكلة خلق فرص عمل، مع العلم ان بلدنا فيه قدرات مالية وبشرية، ومشروعنا وافكارنا تهدف لتكبير حجم الاقتصاد، و​الصناعة​ موجودة وقادرة، وصادراتنا انخفضت منذ عام 2011 الى اليوم من 4.5 الى 2.6 مليار ​دولار​ وذلك بسبب اقفال حدود. ودعا الى لبننة الاقتصاد وذلك عبر الانفتاح على كل ​العالم​ بالسلع التقليدية والمتطورة، ولفت الى انه لدى الصناعيين معامل في ​اميركا​ و​اوروبا​ و​افريقيا​ يتم ادارتها من لبنان، وشدد على ان الاساس اليوم هو الثقة والمطلوب ​حكومة​ انقاذية تعطي ثقة للبنانيين و​المجتمع الدولي​.