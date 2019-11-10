أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود، أنّ "قطاعنا يعاني مثل القطاعات كافّة"، لافتًا إلى أنّ "شعارات كثيرة في التظاهرات لم تكن دقيقة، ولا يمكنني شخصيًّا النزول إلى ساحة حيث يتمّ الشتم".
وركّز في مداخلة تلفزيونية، على أنّ "هناك مدارس تبذل جهدًا كبيرًا كي يبقى مستوى التخاطب في المواضيع مقبولًا".
كانت هذه تفاصيل خبر رودولف عبود: قطاعنا يعاني مثل القطاعات كافة وشعارات كثيرة بالتظاهرات لم تكن دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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