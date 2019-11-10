رودولف عبود: قطاعنا يعاني مثل القطاعات كافة وشعارات كثيرة بالتظاهرات لم تكن دقيقة

أكّد نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ رودولف عبود، أنّ "قطاعنا يعاني مثل القطاعات كافّة"، لافتًا إلى أنّ "شعارات كثيرة في ​التظاهرات​ لم تكن دقيقة، ولا يمكنني شخصيًّا النزول إلى ساحة حيث يتمّ الشتم".

وركّز في مداخلة تلفزيونية، على أنّ "هناك مدارس تبذل جهدًا كبيرًا كي يبقى مستوى التخاطب في المواضيع مقبولًا".