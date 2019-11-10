بزي: الساعات القادمة قد تكون حاسمة في كسر حالة المراوحة السياسية

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​ الى ان الجميع مسؤول في حماية الاستقرار ومنع الانهيار، وتغليب مصلحة ​لبنان​ واللبنانيين في عدم استباحة البلاد والعباد اقتصاديا وماليا وسياسيا وحكوميا وشعبيا، والتنافس على ان الشعب يستحق حياة افضل، وقد تكون ​الساعات​ القادمة حاسمة في كسر حالة المراوحة السياسية.

وشدد بزي في لقاء حواري في بلدة كونين، على ضرورة الاسراع بتشكيل ​حكومة​ تواجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتعيد الثقة ومنع الانهيار في البلد، وجدد التأكيد على ان ​حركة امل​ تساهم في تذليل العقبات وهي منفتحة لتسهيل تشكيل حكومة تخدم هذا البلد.

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