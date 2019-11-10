شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: إنقاذ طائرة أوكرانية من الحريق يؤكد احترافية سلطات مطار شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، التحية والتقدير لوزارة الطيران المدنى وقدرة وكفاءة واحترافية العاملين بهذا القطاع الواعد فى مواجهة الأزمات والحرائق والكوارث، مشيدا باحترافية سلطات مطار شرم الشيخ فى التعامل مع حريق نشب بإحدى إطارات طائرة أوكرانية بعدما تعرضت طائرة تابعة لشركة "اسكاى اب" الأوكرانية بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق فى إحدى إطاراتها وذلك بعد تسرب زيت الهيدروليك على إطارات الطائرة، ما تسبب فى اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته.

وقال صدقى، إن احترافية سلطات مطار شرم الشيخ أنقذت هذه الطائرة من كارثة مروعة، موجها التحية لجميع العاملين فى قطاع الطيران المدنى، مطالبا وزير الطيران المدنى بتكريم العاملين بسلطات مطار شرم الشيخ ورجال الحماية المدنية وطاقم الطوارئ بالمطار بعد نجاحهم فى إنقاذ هذه الطائرة وإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة.

وأعرب النائب عمرو صدقى عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التى حققها قطاع الطيران المدنى من خلال إنجاز العديد من المشروعات الكبيرة داخل هذه القطاع، سواء فيما يتعلق بإنشاء عدد كبير من المطارات الداخلية أو التطوير والتحديث الشامل لمختلف المطارات المصرية بصفة عامة ومطارى القاهرة وشرم الشيخ بصفة خاصة، مؤكدا أن الفضل فى ذلك يرجع إلى الاهتمام الكبير الذى يحظى به هذا القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسى وقدرة القيادات ورؤساء القطاعات والشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع والوصول به إلى العالمية فى عمليات التشغيل والصيانة والأمان وغيرها.