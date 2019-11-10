شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون النواب يتوجه لجنيف لحضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى جنيف لحضور جلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولى التابع للأمم المتحدة فيى جنيف الأربعاء القادم . كان المستشار مروان قد أكد أن الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات والمجتمع المدني لاستعراض جهود مصر في مجال حقوق الإنسان استعدادا لهذه الجلسة وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها الدولية وقامت بتنفيذ العديد من التوصيات التى تعهدت بها في الجلسة السابقة عام 2014.

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