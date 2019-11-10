“غزالة سوس” و”الماط” يتنافسان بمراكش للحاق بـ”الطاس” في نهائي “الكأس الفضية”

يحتضن الملعب الكبير بمدينة مراكش، اليوم الأحد، المباراة الثانية برسم نصف نهائي كأس العرش، والتي ستجمع بين فريقي حسنية أگادير والمغرب التطواني.

ويرغب كل فريق في تجاوز منافسه، وبلوغ المباراة النهائية، لمواصلة البحث عن اللقب الأول في الكأس الفضية.

ويتسلح الفريق السوسي، بتفوقه في المباريات الأخيرة على “الماط”، إذ حقق 6 إنتصارات متتالية على منافسه، نصفها بتطوان، والنصف الآخر بأگادير.

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ويعود آخر فوز للمغرب التطواني على الحسنية، إلى فبراير من عام 2016، بهدف دون رد، على أرضية ملعب أدرار، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة موسم 2016/2015.

أما “الحمامة”، فيدخل لقاء اليوم، متسلحا بانطلاقته الإيجابية هذا الموسم، التي مكنته من الانفراد بصدارة البطولة مع مباراة مؤجلة، فضلا عن عروضه القوية في كأس العرش، كان آخرها تجاوزه سريع واد زم بأربعة أهداف لواحد في ربع النهائي.

ويصعب التكهن بهوية المتأهل بين الفريقين، خاصة وأن مباريات الكأس لطالما كانت حبلى بالمفاجآت، ولعل آخر مفاجآتها، عبور الاتحاد البيضاوي أمس السبت، للمباراة النهائية بتغلبه على الدفاع الحسني الجديدي بهدف دون رد، بعد التمديد. فمن يرافق “الطاس” إلى النهائي؟