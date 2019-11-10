الناظور..”وحش بشري” يغتصب طفلة قرب “كتاب قرآني”

اهتز حي “بوسعيدات” بمنطقة زايو، ضواحي الناظور، قبل أيام، على وقع جريمة اغتصاب بشعة، راحت ضحيتها طفلة لا يتجاوز سنها 9 سنوات.

بحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتهم الذي يبلغ 49 سنة، استغل خروج الضحية من الكتاب القرآني الذي تتابع فيه دروسها أثناء العطلة الدراسية، ليستدرجها إلى مكان خلاء على مقربة من الكتاب القرآني، مستغلا صغر سنها، ويقدم على هتك عرضها.

هذا، وبعدما اكتشفت والدة الصغيرة تعرض ابنتها للاغتصاب، تقدمت بشكاية في الموضوع، حيث تم اعقال المعني بالأمر، وتقرر إحالته على الحراسة النظرية، يوم أمس السبت، في انتظار فتح تحقيق معمق معه من طرف قاضي التحقيق.