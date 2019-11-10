بخطوات بسيطة.. إليك كيفية استعادة الرسائل الإلكترونية المؤرشفة في Gmail

إذا كان لديك الكثير من الرسائل الإلكترونية غير المقروءة في Gmail، هناك طريقتان لتنظيمها. إما حذف الرسائل أو إرسالها إلى الأرشيف. الخيار الثاني أفضل، إذا يمكنك لاحقاً الرسائل الإلكترونية المؤرشفة حتى إذا لم تكن تريدها في الوقت الحالي.

من السهل دائماً استعادة الرسائل المحذوفة، إذ تذهب تلقائياً إلى مجلد المهملات. ولكن الرسائل المؤرشفة لا تذهب إلى المهملات وتعتبر استعادتها أصعب بعض الشيء.

يقدم هذا التقرير دليلاً خطوة بخطوة لكيفية استعادة الرسائل الإلكترونية المؤرشفة ؛ وفقاً لما نشره موقع Make Tech Easier.

من أجل نقل رسالة إلكترونية إلى الأرشيف في Gmail، يمكنك اختيار العديد من الرسائل المقروءة/غير المقروءة وإرسالهم إلى الأرشيف. ولكن لا يوجد مجلد فعلي اسمه «الأرشيف» في Gmail. ومع ذلك، يظل بإمكانك إنشاء مجلدات معنونةوإرسال الرسائل الإلكترونية إلى أحد تلك المجلدات المعنونة.

عندما ترسل عدداً من الرسائل الإلكترونية إلى الأرشيف، سوف يصلك تنبيه على نافذة خدمة Gmail على جهاز الكمبيوتر. ويمكنك التراجع عن هذا الإجراء في هذه المرحلة، إذا أردت ذلك.

اذهب إلى اللوحة الجانبية واختر «المزيد» للعثور على مجلد باسم «كل الرسائل الإلكترونية». بمجرد النقر عليه، يمكنك أن ترى كل الرسائل الإلكترونية التي أُرسلت مؤخراً إلى الأرشيف. وأي رسائل لا تحمل عنوان «الصندوق الوارد» هي رسالة مؤرشفة.

اختر العديد من الرسائل الإلكترونية المؤرشفة التي تود أن تراها في صندوق Gmail الوارد، وانقر على «النقل إلى صندوق الوارد». ستساعدك هذه الطريقة على استعادة الرسائل الإلكترونية المؤرشفة، إلا أنك تستغرق وقتاً طويلاً للعثور على الرسائل الإلكترونية المؤرشفة بين متاهة الرسائل الإلكترونية الأخرى، الرسائل الواردة، والمرسلة، والمسودات، وغيرها من المجلدات. لذا، في القسم التالي، سنتعلم كيفية وضع كل الرسائل الإلكترونية المؤرشفة معاً من أجل أي نشاط لاحق.

لرؤية كل الرسائل الإلكترونية المؤرشفة معاً، اذهب إلى «كل الرسائل الإلكترونية». وهنا، يمكنك استخدام مشغل البحثالتالي.

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اكتب مشغل البحث التالي في صندوق بحث الذي يظهر أعلى صفحة «كل الرسائل الإلكترونية». بشكل أساسي، سوف يستبعد بذلك كل الرسائل الواردة والمرسلة والمسودات والدردشة.

بمجرد أن تكتب مشغل البحث السابق، ستتمكن من رؤية كل الرسائل الإلكترونية المؤرشفة من الأحدث إلى الأقدم. والآن، سيسهل عليك اختيار الرسائل التي تريدها ونقلها إلى الصندوق الوارد أو أي مجلدات أخرى.

بمجرد اختيار الرسائل الإلكترونية في تطبيق Gmail الهاتفي، سترى زر أرشيف مماثل يمكنك من خلاله نقل كل الرسائل الإلكترونية التي تريدها إلى الأرشيف.

من أجل استعادة كل الرسائل الإلكترونية المؤرشفة في تطبيق Gmail الهاتفي، اختر مجلد «كل الرسائل الإلكترونية» من اللوحة الجانبية لنافذة التطبيق.

في الخطوة التالية، يمكنك رؤية قائمة الرسائل الإلكترونية المؤرشفة التي تختلف عن الرسائل الإلكترونية التي تظهر بعلامة «الصندوق الوارد». يمكنك اختيار الرسائل بسهولة ونقلها إلى الصندوق الوارد أو المجلدات الأخرى.

سيعمل مشغل البحث الذي يفصل الرسائل الإلكترونية المؤرشفة عن الرسائل الأخرى في صندوق الوارد في صندوق بحث نافذة التطبيق الهاتفي أيضاً.

إلى جانب خاصية المجلدات المعنونة، تعتبر خاصية الأرشيف في Gmail واحدة من أفضل الطرق لتنظيف الصندوق الوارد بدون حذف أي رسائل إلكترونية هامة بطريق الخطأ. ولأنك قادر على قراءة هذه الرسائل الإلكترونية في وقت لاحق، يساعدك زر الأرشيف على تجنب إضاعة وقتك على الرسائل الأقل أهمية في الوقت الحالي.