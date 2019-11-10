ميناء آسفي.. شاحنة محملة بالحجارة تدهس شخصًا وترديه قتيلا

لقي شخص مصرعه، ظهر أمس السبت، على بعد أمتار قليلة من الميناء الجديد لآسفي بمنطقة أولاد سلمان ضواحي مدينة آسفي، إثر دهسه من قبل شاحنة ضخمة محملة بالحجارة كانت بصدد الخروج من الميناء الجديد للمدينة، وقال مصدر “اليوم24” إنّ الضحية كان في زيارة تفقدية لأرضه المتنازع عليها مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك.

وذكر المصدر ذاته أن الضحية، البالغ من العمر 31 سنة، بقي لمدة طويلة مدرجًا في دمائه في انتظار حلول عناصر الدرك والفرقة التقنية والعلمية.

وكشفت معطيات ذات صلة أن الأرض التي لقي الضحية مصرعه فيها، تدخل في اطار نزاع قضائي وإداري بين عدة أطراف، أبزها وزارة التجهيز والنقل، وجرى استغلالها لوضع أطنان من الحجارة من قبل شركة الملياردير الراحل أحمد القباج SGTM. وكان رئيس جماعة منطقة أولاد سلمان رفض تسليم الشركة ترخيص استغلال المنطقة لوضع الحجارة.