للمرة الأولى في تاريخه.. إندبدينتي الإكوادوري بطلا لكوبا سود أميريكانا

توج إنديبندينتي ديل بايي الإكوادوري بلقب بطولة كوبا سودأمريكانا 2019 لأول مرة في تاريخه وذلك إثر فوزه السبت في النهائي على منافسه كولون الأرجنتيني (3-1) في مباراة أقيمت وسط أجواء ممطرة للغاية في العاصمة الباراغوائية أسونسيون.

وعلى ملعب (الجنرال بابلو روخاس)، جاء هدفا الفريق الإكوادوري في الـ45 دقيقة الأولى، حيث سجل المدافع الشاب لويس فرناندو ليون الهدف الأول في الدقيقة 26.

بينما تكفلت النيران الصديقة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق إيمانويل أوليفيرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة، سجل خورخي أورتيغا هدف إعادة الأمل للفريق الأرجنتيني.

إلا أن الكولومبي الشاب كريستيان داخومي قتل هذه الآمال بالهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (ق90+6).

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يذكر أن هذا هو النهائي الأول في تاريخ البطولة الذي يقام من مباراة واحدة.

وكانت المباراة قد توقفت لأكثر من نصف ساعة بسبب الأمطار الغزيرة.

وقرر حكم المباراة، رافائيل كلاوس، إيقاف المباراة لمدة نصف ساعة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على ملعب (الجنرال بابلو روخاس)، ومعرفة إذا كانت حالة الأرضية ستسمح حينها باستئناف المباراة من عدمها.

وتسببت الرياح والأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الباراجوائية في تحول ملعب النهائي الأول في تاريخ البطولة القارية الذي يقام من مباراة واحدة إلى بركة من المياه والوحل، وواجه اللاعبون صعوبات بالغة في تمرير الكرة.

وبهذا يقف الفريق الإكوادوري على منصات التتويج لأول مرة في تاريخه وفي النهائي الأول له بالبطولة، ليصبح ثاني فريق في تاريخ البلاد الذي يرفع الكأس بعد ليجا دي كيتو الذي فاز باللقب قبل 10 سنوات.