تطوان..السلطات تمنع الساكنة من الاحتفال بالعيد النبوي

وجد سكان المدينة العتيقة بتطوان، أمس السبت، أنفسهم محاصرين من طرف القوات العمومية بعد منعهم من إحياء الاحتفالات بالعيد النبوي الشريف في عدد من أحياء والشوارع.

ورفع المشاركون شعار “هادي حملة نبوية.. ماشي وقفة احتجاجية” كتعبير عن المنع الذي طالهم من قبل السلطات المحلية، حيث كان من المفترض أن تنطلق مسيرة الاحتفالات التي دعت إليها الساكنة من مسجد للافريجة بالسويقة نحو عدد من الأحياء المتواجدة في المدينة العتيقة.

وأوضحت المعطيات المتوفرة ل “اليوم24” أن السلطات المحلية اتخذت قرار المنع بسبب عدم توصلها بإشعار مسبق من طرف أي جهة يفيد تنظيم مسيرة للاحتفال بالعيد النبوي.