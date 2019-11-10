طقس الأحد.. بارد مع سماء غائمة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تتميز الحالة الجوية عامة اليوم الأحد، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح و الليل، فيما ستكون السماء غائمة مصحوبة بأمطار محلية فوق الشمال الغربي للبلاد، والسايس، ووالماس، والأطلس المتوسط.

وستكون الأجواء في الليلة الموالية غائمة كذلك، ومرفوقة بأمطار وزخات رعدية بكل من المنطقة الشرقية والريف، وشرق الواجهة المتوسطية. هذا فضلا عن سقوط بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط . وسيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق بعض السواحل الوسطى، عدا ذلك سيكون الطقس صافيا إلى قليل السحب بباقي جهات المملكة، وستهب زوابع رملية محلية وخفيفة بالأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ هبات لرياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 02 و 03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و 10 درجات بالسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و 16 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستتأرجح ما بين 7 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و 19 درجة بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس ، وستكون ما بين 19 و 24 درجة بالسهول الشمالية الغربية والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 23 و 30 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.