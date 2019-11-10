الكشف عن عقار أكثر فاعلية في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت دراسة حديثة أنّ هناك فاعليّة أكبر لعقار "توسيليزوماب" في علاج مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، مقارنةً بفاعليّة العلاجات التقليدية المضادة للأمراض الروماتيزميّة، والّتي لم تستجب لها أجسامهم.

واعتمدت الدراسة الّتي أجراها باحثون في كلّيّتي بارتس ولندن للطّب في بريطانيا، على إجراء تجارب على على 81 شخصًا يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي، وقارنوا نتائج عقار "توسيليزوماب" مع عقار آخر يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي هو "ريتوكسيماب" (Rituximab).

وأجرى الفريق دراسته لاكتشاف فاعلية عقار "توسيليزوماب" (Tocilizumab) وهو دواء يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب المفاصل، وتم إقراره في بريطانيا في 2013.

وعرضت نتائج الدّراسة أمام المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض الروماتيزم، الذي يعقد في الفترة من 8 - 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في ولاية جورجيا الأميركية.

وقيّمت التجارب التي استمرت 48 أسبوعًا، مدى الاستجابة الأولية للمرضى لهذين العقارين، ووجدوا أن 56.1 بالمئة من المرضى استجابوا بصورة أولية لعقار "توسيليزوماب"، مقابل 44.7 بالمئة ممن تناولوا "ريتوكسيماب".

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كما وجدوا أن الاستجابة النهائية لدى المرضى بلغت 46.3 بالمئة بين المجموعة التي تلقت عقار "توسيليزوماب"، مقابل 23.7 بالمئة مع عقار "ريتوكسيماب". فيما بلغت نسبة الشفاء من المرض في نهاية التجربة 36.6 بالمئة بين من تناولوا عقار "توسيليزوماب"، مقابل 15.8 بالمئة بين من تناولوا "ريتوكسيماب".

وقال قائد فريق البحث، الدكتور قسطنطينو بيتزاليس، إنّه "يفتقر ما يقرب من نصف مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي، إلى استجابات علاجية للعلاجات البيولوجية باهظة الثمن، التي تحمل أيضًا مخاطر الآثار الجانبية".

وأضاف أن "الدراسة أظهرت أن عقار ‘توسيليزوماب‘، أكثر فعالية من ‘ريتوكسيماب‘، في تحقيق نشاط مرضي منخفض لدى المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي ولم يستجيبوا للأدوية التقليدية المضادة للأمراض الروماتيزمية".

ويرتبط التهاب المفاصل الروماتويدي بآلام المفاصل، وانتفاخ يعيق حركة الأيدي والأرجل؛ الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على قدرات التنقل والحركة، وفي بعض الأحيان يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على الأعضاء مثل العينين أو الجلد أو الرئتين.

ويصيب التهاب المفاصل الأشخاص من جميع الفئات العمرية، لكن كبار السن هم الأكثر تأثّرا بهذا المرض الذي يظهر بألم وتورم وصلابة في المفاصل، ويتطور لهشاشة العظام إلى أن يصل لالتهاب المفاصل الروماتويدي.