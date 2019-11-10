كفر قاسم: العثور على متفجرات بين منازل مأهولة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر عدد من أهالي الحي الجنوبي في كفر قاسم على 4 عبوات ناسفة جاهزة ومُعدّة تقنيا للتفجير، بمحاذاة روضة الأطفال الجنوبية على اسم المرحوم عادل عيسى أبو إلياس، في المنطقة المعروفة باسم منطقة الشِعب صباح اليوم، الأحد.

واستدعوا مسؤول قسم الطوارئ في بلدية كفر قاسم، خالد عيسى، واستدعيت الشرطة وخبراء المتفجرات لمعالجة الأمر.

وأعرب أحد المواطنين في الحي عن استهجانه من وضع العبوات الناسفة بين المنازل المأهولة والمنطقة التي يكثر فيها الناس والأطفال لقطف ثمار الزيتون، في هذه الأيام.

ومما يذكر أن جناة مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على منزل مسؤول قسم الطوارئ في البلدية، ليلة يوم الجمعة الماضي، ما أسفر عن أضرار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.