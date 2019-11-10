روحاني يعلن عن اكتشاف حقل نفط يزيد احتياطات إيران بالثُلث

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، اكتشاف حقل نفط جديد يُقدر بأنه يسيتطيع إنتاج نحو 50 مليار برميل من النفط الخام، جنوبي البلاد.

وبمعايير اقتصادية، فإن إعلان روحاني يعني تعزيز احتياطيات إيران المؤكدة من النفط الخام بمقدار الثلث.

وتقول الحكومة الإيرانية إن لديها حوالي 150 مليار برميل من الاحتياطيات المؤكدة من النفط الخام في الوقت الحالي.

وجاء إعلام روحاني في خطاب ألقاه بمدينة يزد الصحراوية، مضيفا أن الحقل يقع في محافظة خوزستان الغنية بالنفط.

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وتضررت صناعة النفط الإيرانية بشدة بسبب العقوبات الأميركية القاسية التي يستمر الرئيس دونالد ترامب، بفرضها، في أعقاب انسحاب واشنطن بشكل أحادي من الاتفاق النووي، محاولا إذعان إيران للشروط الأميركية، أو إسقاط النظام.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن الجمهورية الإسلامية دشنت الإثنين الماضي، 30 جهازا متطورا للطرد المركزي، في تقليص لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وكشف صالحي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني، أن إيران باتت تنتج 5 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب يوميا، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين، عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.