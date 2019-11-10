مصرع 58 سائق دراجة نارية منذ مطلع العام 2019

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق على شارع 40 قرب مدينة الرملة صباح اليوم، الأحد.

وبهذا الحادث القاتل، ارتفع عدد سائقي الدراجات النارية الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم إلى 58 ضحية. ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي 2018 ارتفع عدد ضحايا حوادث الدراجات النارية بـ19 ضحية في هذه الفترة من العام الجاري.

وفي سياق حادث اليوم، أقرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث مصرعه على الفور، ولم يكن أمامها ما تقوم به من أجل إنقاذ حياة سائق الدراجة النارية، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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وأفادت المصادر الطبية أن السائق لقي مصرعه الساعة 06:54 إثر انزلاق دراجته النارية، على ما يبدو، وقد وجدت جثته على مسافة بعيدة من الدراجة بجانب الشارع.

يذكر أنه من أهم الأسباب لحوادث الطرق القاتلة لسائقي الدراجات النارية، عدم وجود درع حماية لدى سائق الدراجة، أحزمة أمان أو وسائد هوائية، وهي مركبات غير ثابتة، قضبان السلامة مخصصة للمركبات الخاصة فقط وليس لسائقي الدراجات، عملية تدريب سائقي الدراجات قصيرة، الإشارات على الطرقات تسبب الانزلاق حيث أن العديد من السائقين لا يلاحظون راكبي الدراجات ولا يولون اهتماما بهم.