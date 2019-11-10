الميليشيات تكلف عدداً من قياداتها بإدارة معركة الحديدة

الأحد 10 نوفمبر 2019

كشفت مصادر محلية عن قيام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتكليف عدد من قياداتها لإدارة معركة الحديدة عقب الخسائر التي تكبدتها خلال الفترة الماضية .



وأوضحت المصادر أسماء تلك القيادات وهم المدعو محمد أحمد طالب، والمدعو ناصر غوثان، والمدعو أحمد جابر المطري، والمدعو أبوعلي الكحلاني، والمدعو أبوهدى الفديع، والمدعو طاهر أبوطالب، لإدارة معركة الحديدة، بالتزامن مع حشد عسكري لمجاميعها، واستمرار محاولتها لشن هجمات على مواقع القوات اليمنية المشتركة.

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ورفعت ميليشيات الحوثي من وتيرة الخروقات للهدنة الأممية، باستهداف مواقع متفرقة للقوات اليمنية المشتركة في مديرية حيس وبيت الفقيه والدريهمي والتحيتا تركزت في مناطق الجاح في بيت الفقيه والفازة والجبلية في التحيتا، والتي تساقط فيها عدد من قذائف الميليشيات، تسببت في أضرار مادية في الممتلكات الخاصة والعامة.

وتزامن التكليف مع إعلان مصادر عسكرية وأخرى محلية، عن قيام ميليشيات الحوثي مسنودة بخبراء إيرانيين ومن ميليشيات «حزب الله» بنشر صواريخ بالستية وطيران مسيّر ومضادات للسفن والبواخر على امتداد المناطق القريبة من الساحل الغربي لليمن، بهدف منع أي انتشار لقوات التحالف الدولي لحماية الممرات المائية في الخليج والبحر الأحمر.