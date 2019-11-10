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شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. 8 قتلى من المتظاهرين خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل
الأحد 10 نوفمبر 2019
ذكرت مصادر طبية عراقية صباح الأحد أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية ارتفعت إلى ثمانية قتلى وأكثر من مئة جريح، ووعدت الحكومة بالتحقيق، وسط مطالب من منظمة العفو الدولية بوقف العنف ضد المتظاهرين.
وأوضحت المصادر أن سبعة متظاهرين قتلوا في بغداد، كما توفي آخر في محافظة البصرة (جنوب) مـتأثراً بإصابة تعرض لها قبل أيام أثناء اعتصام أمام ميناء أم قصر.
ووقع الضحايا في بغداد أمس جراء إطلاق الأمن القنابل المدمعة والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، وقد استطاعت قوى الأمن استعادة ثلاثة جسور بالعاصمة كان يسيطر عليها المحتجون.
إلى ذلك نفت وزارة الداخلية في بيان وقوع ضحايا بين المتظاهرين في ساحة الخلاني، وقالت الوزارة إن قوات الأمن لم تستخدم الرصاص الحي لتفريقهم.
وبدأت الاحتجاجات في العراق بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ طالب المحتجون بتوفير وظائف وخدمات، وانتشرت تلك الاحتجاجات من العاصمة إلى مدن في الجنوب بمطالب وصلت إلى التغيير السياسي الشامل للنظام الطائفي في البلاد ورحيل الطبقة الحاكمة.
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