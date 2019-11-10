رئيس الوزراء اليمني يعود غداً إلى عدن

الأحد 10 نوفمبر 2019

قالت مصادر حكومية، وفقا لـ(اليمن العربي) أن رئيس الوزراء، الدكتور، معين عبدالملك سعيد، قد يعود غداً الإثنين إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهامه وفقاً لبنود إتفاق الرياض المبرم بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي .



وذكرت المصادر، أن معين عبدالملك عقب عودته سيوجه بصرف المرتبات المتأخرة لقطاع الأمن والجيش والجهاز الإداري للدولة .. لافتة إلى أن وكلاء الوزارات ونواب الوزراء المتواجدين في عدن سيساعدون رئيس الوزراء في أداء مهامه .

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ولم توضح المصادر ما اذا كان الوزراء سيعودون مع رئيس الوزراء، لكنها إستبعدت حدوث ذلك حتى لا يستفز الشارع الجنوبي خاصة وأن معظم الوزراء متورطين في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة عدن .

وينص إتفاق الرياض على عودة رئيس الحكومة في مدة اقصاها سبعة أيام بعد التوقيع، على أن يتم تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، مناصفة بين الشمال والجنوب حيث يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من توقيع الاتفاق، شريطة أن يكون الوزراء "غير منخرطين في أي أعمال قتالية أو تحريضية خلال أحداث عدن وأبين وشبوة".