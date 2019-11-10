عمران.. مليشيا الحوثي تعاقب مختل عقليا بكسر يديه

الأحد 10 نوفمبر 2019

أقدمت مليشيا الانقلاب الحوثية على الاعتداء بالضرب المبرح على شاب يعاني من اضطرابات نفسية، بمدينة عمران، شمالي العاصمة صنعاء، مما أدى إلى كسر يديه ودخوله بحالة غيبوبة.



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وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية اعتدت على الشاب المختل عقليًا بالضرب بأعقاب البنادق والعصي، على خلفية تمزيقه إعلانات ورقية وضعت على جدار إحدى المؤسسات الحكومية تدعو المواطنين للمشاركة في الاحتفالات التي تنظمها الجماعة بمناسبة المولد النبوي.

وهاجم المسلحون الحوثيون على متن طقم عسكري بضرب الشاب لدى مشاهدتهم وهو يمزق الإعلانات، وسارع بعض الأهالي لإسعاف الشاب ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بكسور في يديه، وجراح عميقة في رأسه.