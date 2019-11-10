أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاحد، عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ منتصف تشرين اول / أكتوبر الماضي، مشيرا الى أنها قد تجاوزت الـ300 شهيد. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة لمفوضية حقوق الانسان: ضحايا احتجاجات العراق تتجاوز الـ300 شهيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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