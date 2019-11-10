المجلس العالمي: خمس دول تملك أكثر من نصف احتياطي العالم للذهب

وقال المجلس في إحصائية نشرها على موقعه خلال شهر تشرين الثاني واطلعت عليه، الخليج 365، إن "الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا تملك أكثر من نصف احتياطي العالم للذهب"، مبيناً أن "هذه الدول تمتلك 18.627 طن من أصل 34 الف طن مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب".وأضاف، أن "الولايات المتحدة الأميركية احتلت المرتبة الأولى في هذه الاحتياطيات وبواقع 8.133 ألف طن، تليها ألمانيا وبواقع 3.366 ألف طن، تليها إيطاليا وبواقع 2.451 ألف طن، تليها فرنسا وبواقع 2.436 ألف طن ومن ثم روسيا وبواقع 2.241 ألف طن".

وأشار المجلس، إلى أن "العراق حافظ على مركزه الخامس عربيا، وجاء بعد كل من السعودية ولبنان والجزائر وليبيا، حيث بلغت هذه الاحتياطيات 96.3 طناً وهي تمثل 6.8% من باقي عملاته".



يذكر أن المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقره في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.