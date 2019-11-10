نائب كردي: أهالي السليمانية يتضامنون مع المتظاهرين في بغداد والمحافظات

عبّر النائب الكردي هوشيار عبدالله، اليوم الاحد، عن تعاطف وتضامن كافة الشرائح الاجتماعية في محافظة السليمانية مع إخوتهم في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، مشيرا الى أنهم وقفوا في وجه الطبقة السياسية الحاكمة مطالبين بحقهم في وطن يضمن لهم العيش بكرامة .
وأضاف عبدالله مخاطباً من اسماهم بـ"المنتفضين"، إن "إخوتكم في السليمانية يستذكرون مظاهراتهم في شباط 2011 التي انطلقت لنفس الأهداف وقدمت درساً من دروس النضال من أجل العيش بكرامة في وطن لامكان فيه للفساد والفاسدين، كما تقدمون أنتم اليوم درساً آخر جعل العالم ينظر اليكم بعين الإعجاب والإجلال والتقدير".
وتابع "أنقل إليكم تحية الشجاعة من إخوتكم في السليمانية، ونشد على أيديكم ونحيي شجاعتكم وإصراركم على تحقيق أهدافكم النبيلة في ملحمة وحّدت العراقيين بمختلف أعمارهم وشرائحهم ومعتقداتهم وجمعتهم على حب الوطن وصدق الانتماء اليه وقطعت الطريق على دعاة التفرقة الطائفية والقومية".
ودخلت تظاهرات ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد فضلا عن محافظات اخرى، ، اليوم الاحد، يومها السابع عشر على التوالي، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وانتهت بمطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .
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