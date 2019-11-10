نائب كردي: أهالي السليمانية يتضامنون مع المتظاهرين في بغداد والمحافظات

وقال في بيان اليوم ان أهالي السليمانية بكافة شرائحهم الاجتماعية من طلبة وموظفين ومثقفين وأكاديميين وناشطين يتابعون بحرص ما يحصل في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب وينتظرون نجاح العراقيين الأحرار في تحقيق أهدافهم بعد كل التضحيات العظيمة والدماء الطاهرة التي سالت من اجل محاربة الفساد.وأضاف عبدالله مخاطباً من اسماهم بـ"المنتفضين"، إن "إخوتكم في السليمانية يستذكرون مظاهراتهم في شباط 2011 التي انطلقت لنفس الأهداف وقدمت درساً من دروس النضال من أجل العيش بكرامة في وطن لامكان فيه للفساد والفاسدين، كما تقدمون أنتم اليوم درساً آخر جعل العالم ينظر اليكم بعين الإعجاب والإجلال والتقدير".

وتابع "أنقل إليكم تحية الشجاعة من إخوتكم في السليمانية، ونشد على أيديكم ونحيي شجاعتكم وإصراركم على تحقيق أهدافكم النبيلة في ملحمة وحّدت العراقيين بمختلف أعمارهم وشرائحهم ومعتقداتهم وجمعتهم على حب الوطن وصدق الانتماء اليه وقطعت الطريق على دعاة التفرقة الطائفية والقومية".