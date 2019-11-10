تقرير يكشف عن خطة من مراحل متعددة لمواجهة التظاهرات

كشف تقرير اخباري نشرته احدى الصحف العربية، عن خطة لمواجهة التظاهرات، مبينا ان هذه الخطة تتضمن مراحل متعددة.

ونقل التقرير عن مسؤول عراقي رفيع طلب عدم ذكر اسمه، قوله ان "هناك خطة من مراحل متعددة تم تقديمها لمواجهة التظاهرات تنتهي بإخمادها بشكل كامل"، مبينا ان "الخطة تتضمن استمرار قطع الإنترنت مع استمرار إغلاق الطرق بالكتل الإسمنتية وحصر التظاهرات والاعتصامات في مناطق محددة وعدم السماح بتوسعها، مع مواصلة الرقابة على وسائل الإعلام والنشر".

واضاف انه "في نهاية الخطة أو الإجراءات فإن الاعتصامات والتظاهرات ستواجه بالقوة لتشتيتها وإضعافها تدريجياً"، مشيرا الى ان "النجف وكربلاء قد يتم استثناؤهما من بعض الإجراءات لقدسية المدينتين وحساسية وضعهما".

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وتابع ان "الكثير مما ذكر في الخطة يُنفذ حالياً"، محذراً في الوقت نفسه من أنها "قد تتسبّب بسقوط ضحايا أكثر من الذين سقطوا في الفترة الماضية من عمر التظاهرات".

وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.