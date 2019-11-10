التعليم العالي تعلن تمديد التقديم على الجامعات والكليات الاهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد، تمديد التقديم على الجامعات والكليات الاهلية لغاية يوم الخميس المقبل 2019/11/14. وأكدت دائرة التعليم الأهلي الجامعي, ان الوزارة قررت تمديد التقديم الإلكتروني على الكليات والجامعات الاهلية بناء على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل سيما بعد اجراء التعديلات بتخفيض الحدود الدنيا للقبول.



وبينت الدائرة ان قرار تمديد التقديم على استمارة القبول جاء لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتسن لهم التقديم، مؤكدا ان التقديم سيكون عبر موقع البوابة الالكترونية لدائرة التعليم الأهلي الجامعي.



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