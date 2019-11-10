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اغلاق عدد من الدوائر الحكومية في النجف

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افاد مصدر محلي، الاحد، بأن عددا من الدوائر الحكومية في النجف تم اغلاقها.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة اشخاص قامت باغلاق عدد من الدوائر الحكومية في محافظة النجف".

 

واضاف ان "الدوائر التي تم اغلاقها هي التربية والضريبة والرعاية الاجتماعية والوقف الشيعي والخزينة".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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