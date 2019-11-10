اغلاق عدد من الدوائر الحكومية في النجف

افاد مصدر محلي، الاحد، بأن عددا من الدوائر الحكومية في النجف تم اغلاقها.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مجموعة اشخاص قامت باغلاق عدد من الدوائر الحكومية في محافظة النجف".
واضاف ان "الدوائر التي تم اغلاقها هي التربية والضريبة والرعاية الاجتماعية والوقف الشيعي والخزينة".
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