المرور: سيتم قطع طريق صلاح الدين السريع لمدة 10 ايام

اعلنت مديرية المرور العامة، الاحد، انه سيتم قطع طريق صلاح الدين السريع لمدة 10 ايام، مبينة ان ذلك جاء لغرض الاكساء.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، انه "سيتم قطع جانب واحد من طريق صلاح الدين السريع لمدة 10 ايام"، مبينا ان "القطع سيكون من مجسر حي العدل باتجاه منطقة الشعلة".

واضاف وليد ان "القطع جاء لغرض الاكساء"، مشيرا الى انه "بامكان المواطنين استخدام الطريق الخدمي الموازي للقطع".