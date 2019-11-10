رئيس وزراء باكستان الأسبق: الدولار سيظل العملة الرئيسية بالعالم

قال شوكت عزيز رئيس وزراء باكستان الأسبق، الأحد، إن الدولار الأمريكي سيظل العملة الرئيسية في العالم، مؤكداً عدم وجود عملة أخرى يمكن أن تنافسه.

جاء ذلك في كلمته بجلسة خريطة العالم الجيو مالية، خلال مشاركته في "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، الذي انطلق، الأحد، في العاصمة الإماراتية تحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد"، بمشاركة مسؤولين وباحثين وأكاديميين من مختلف دول العالم.

ويسلط الملتقى، الذي ينظمه مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الضوء على خارطة القوة بالعالم ويمهد لرسم رؤى المستقبل.

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وأضاف رئيس وزراء باكستان الأسبق إن الدولار الأمريكي يتمتع بقوة كبيرة ونفوذ كعملة عالمية عصية على المنافسين، مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي يجعل منه "العملة الأكثر عمقا".

وأوضح أن النظام المصرفي العالمي الحالي ملائم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ويوفر أمانا لعملتها، مضيفاً "لدى الصين احتياطي ضخم من الدولار ما يفسر نموها الاقتصادي".

وتسعى الدورة السادسة لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع -على غرار النسخ السابقة- نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.