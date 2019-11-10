القبض على 11 داعشيا بالموصل العراقية بينهم قيادي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، القبض على 11 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل شمال البلاد بينهم قيادي.

وقال إعلام الوزارة إن قوة أمنية عراقية مشتركة، بناء على معلومات دقيقة، قامت بالقبض على 10 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في مناطق وأحياء النهضة والقاهرة والزهراء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وفي الموصل أيضا، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أحد قيادات داعش، وهو ما يطلق عليه "عريف داعش"، في منطقة الحي الصناعي، بعد متابعة استمرت عدة أيام.

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وقالت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، إن القيادي الداعشي اعترف من خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لعصابات داعش، وتم تكليفه بالمنصب لمساندة التنظيم في قتل سكان المنطقة ونقل أخبارهم وحثهم على التطوع في العصابات الإرهابية.





ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات، على الرغم من القضاء على التنظيم عسكريا في معظم مناطق البلاد.

ورغم انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل منذ نحو عامين فإن غبارها لم ينقشع بعد، فمخلفات الحرب وآلاف الجثث المتعفنة التي ما زالت تقبع تحت أنقاض المدينة باتت مصدرا لانتشار أمراض وبائية كالجرب، الذي بدأ يفتك بالموصليين منذ أشهر.

وشهدت المدينة القديمة وسط الموصل معارك ضارية بين مسلحي داعش والقوات الأمنية العراقية صيف ٢٠١٧، فقد كانت آخر معاقل التنظيم في مركز المدينة، فيما لم تشهد محافظة نينوى منذ انتهاء معارك تحريرها في ديسمبر/كانون الأول منذ عام ٢٠١٧ وحتى الآن، أي عمليات إعادة إعمار، أما عملية رفع الأنقاض فغالبيتها تجرى بجهود فردية، وهي بطيئة جدا، لذلك ما زال الدمار والركام يمثل المشهد الرئيسي للجانب الأيمن من المدينة.