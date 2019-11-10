اخبار العالم

أول مهرجان مسرحي في درنة بعد تحريرها من الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينظم المسرح الوطني بمدينة درنة مهرجان الزاهرة المسرحي بمشاركة فرق فنية من مختلف أنحاء ليبيا لأول مرة منذ تحريرها من الإرهاب منتصف 2018، بعد أن احتلتها مليشيات تابعة لتنظيم القاعدة منذ 2011.

تقول يقين عبدالمجيد، ممثلة ليبية، إن مهرجان درنة الزاهرة يتناول العروض المسرحية والندوات الثقافية.

وأضافت يقين أن درنة بعيدة عن الإرهاب، وتجسد الفن والحب والخير، مضيفة أن المهرجان يعقد في ظروف جيدة ودرنة تتمتع بالأمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول مهرجان مسرحي في درنة بعد تحريرها من الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا