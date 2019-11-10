أول مهرجان مسرحي في درنة بعد تحريرها من الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينظم المسرح الوطني بمدينة درنة مهرجان الزاهرة المسرحي بمشاركة فرق فنية من مختلف أنحاء ليبيا لأول مرة منذ تحريرها من الإرهاب منتصف 2018، بعد أن احتلتها مليشيات تابعة لتنظيم القاعدة منذ 2011.
تقول يقين عبدالمجيد، ممثلة ليبية، إن مهرجان درنة الزاهرة يتناول العروض المسرحية والندوات الثقافية.
وأضافت يقين أن درنة بعيدة عن الإرهاب، وتجسد الفن والحب والخير، مضيفة أن المهرجان يعقد في ظروف جيدة ودرنة تتمتع بالأمان.
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